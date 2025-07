E’ stato iscritto sul registro degli indagati, per l’ipotesi di reato di lesioni, il conducente dell’auto d’epoca, una Honda, che ha investito due turiste straniere in via Roma a Sciacca. La vettura è stata sequestrata. Si tratta di atti dovuti per effettuare tutti gli accertamenti necessari così da stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

Una delle due donne investite è ancora in prognosi riservata al Policlinico di Palermo. L’altra turista, è invece ricoverata all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca. Le due donne stavano passeggiando in via Roma quando ad un certo punto l’auto è piombata su di loro. Forse un guasto all’impianto frenante la causa del sinistro.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp