Ha tentato truffa dello specchietto: foglio di via per il trentaduenne

Il questore di Agrigento Rosa Maria Iraci ha firmato il foglio di via obbligatorio per il trentaduenne palermitano che s’è reso responsabile di una tentata “truffa dello specchietto”. Il provvedimento gli è stato notificato dal personale della Divisione Anticrimine della Questura. L’uomo per i prossimi tre anni non potrà più rimettere piede, nel territorio del Comune di Agrigento, in caso contrario verrà denunciato. Il trentaduenne alla guida di un’Alfa Romeo 147 nera, era stato fermato dai poliziotti della sezione Volanti. Nel corso del controllo aveva dato false generalità, ed è stato accertato guidasse con patente di guida revocata nell’aprile del 2020. Per tutto questo è stato denunciato alla Procura della Repubblica.