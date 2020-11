Ha speronato l’auto della polizia: arresto convalidato

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento Antonio Genna ha convalidato l’arresto, ed ha rimesso in libertà, G.T., 54enne di Favara, finito ai domiciliari per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico ufficiale e danneggiamento.

L’uomo alla guida di un Suv Bmw, per motivi sconosciuti, non si è fermato all’Alt della polizia, e dopo un lunghissimo inseguimento, partito da Porto Empedocle, è stato bloccato in via Berlinguer a Favara.

Poco prima nei pressi della rotatoria di Giunone, aveva speronato una vettura della squadra Mobile, provocando il ferimento di due agenti, poi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, curati, medicati, e giudicati guaribili con una prognosi di dieci giorni ciascuno.

La vettura di servizio ha riportato doversi danni: una vistosa ammaccatura, mentre è letteralmente “esploso” uno dei vetri laterali.