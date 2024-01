Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, accogliendo l’istanza dell’avvocato Samantha Borsellino, ha disposto l’affidamento in prova ai servizi sociali di Giuseppe Fanara, 36 anni, di Favara, condannato a sei anni di reclusione, per aver sparato alle gambe ad un immigrato di nazionalità nigeriana nel 2016 per contrasti legate al caporalato.

L’uomo, che ha quasi scontato la pena è tornato in libertà. La misura alternativa alla detenzione si esaurirà con il residuo di pena da scontare. Il trentaseienne dovrà osservare alcune prescrizione come l’obbligo di dedicarsi a stabile attività lavorativa e svolgere attività di volontariato.

Un percorso di risocializzazione, cominciato durante il periodo della detenzione in carcere, giudicato virtuoso e di buona prospettiva futura. Fanara venne arrestato nel maggio 2016 con le accuse di tentato omicidio, lesioni aggravate e detenzione illegale di armi.