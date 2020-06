Ha sottratto 7 tablet da negozio, chiuse indagini su 53enne

In due occasioni avrebbe sottratto sette tablet, per un valore commerciale complessivo di 2.500 euro, in un negozio del centro commerciale “Le Vigne”. In un caso, distraendo l’addetto alle vendite, avvolgendo un tablet intorno alla carta di un volantino, riponendoli successivamente all’intero della propria borsa.

La Procura della Repubblica di Agrigento, a firma del sostituto procuratore Paola Vetro, titolare del fascicolo, ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a Giovanni Colombo, 53 anni, di Porto Empedocle (difeso dall’avvocato Serena Gramaglia). L’indagato è accusato di furto aggravato. La vicenda risale dal 17 al 19 settembre dell’anno scorso.