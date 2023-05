Ha scassinato e rubato i soldi dei distributori automatici: arrestato 45enne

Sorpreso a scassinare i distributori automatici di bevande e snack nella centrale piazza Cavour a Favara. E alla vista della pattuglia dei carabinieri ha provato a disfarsi di due cacciaviti e fuggire, ma non ha avuto il tempo. I militari dell’Arma della Tenenza cittadina hanno arrestato Luigi Caramanno, 45 anni, di Favara. L’uomo è stato fermato, nella notte fra giovedì e ieri, dopo il furto delle monete dalle macchinette, ed è stato posto ai domiciliari. Caramanno è comparso poi davanti al giudice del Tribunale di Agrigento Antonella Ciraulo dopo che il pubblico ministero Gianluca Caputo ha disposto il giudizio direttissimo. I difensori, gli avvocati Daniele Re e Agnesa Neculai, hanno chiesto il giudizio abbreviato. Il processo continua e si concluderà il 7 giugno. Intanto nei confronti del favarese è stata applicata la sola misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma. I carabinieri di Favara, coordinati dalla Procura di Agrigento, nel frattempo hanno avviato le indagini su altri simili furti commessi nella stessa notte e nei giorni precedenti. Non c’è certezza naturalmente, anche se i dubbi sono tanti, che si tratti sempre della stessa “mano”.