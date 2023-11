Ha violato in più occasioni il provvedimento a cui era sottoposto dovendo scontare una condanna di 5 mesi e 10 giorni di reclusione per resistenza a Pubblico ufficiale, tentata violenza privata, rifiuto di fornire le proprie generalità, minaccia aggravata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni aggravato. Si tratta di un ragazzo immigrato, domiciliato a Licata che, nelle ultime settimane, è stato destinatario, per la sua condotta di diverse segnalazioni, al Tribunale per i minorenni di Palermo, da parte dei poliziotti del Commissariato di polizia. La Procura generale del capoluogo siciliano ha rigettato la richiesta dei domiciliari, ed ha emesso l’ordine di carcerazione. Il minore è stato fermato dagli agenti del Commissariato di polizia e accompagnato all’istituto penitenziario minorile di Caltanissetta.