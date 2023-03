Ha rapinato un negozio, identificato grazie alle telecamere: denunciato

I poliziotti del Commissariato di Canicattì, in seguito ad una breve attività investigativa, hanno identificato l’autore della rapina messa a segno, lo scorso primo marzo, in un negozio di prodotti per la casa di via Sondrio, nell’abitato canicattinese. Si tratta di un ventenne del luogo. Essendo trascorsa la flagranza di reato, gli agenti non hanno potuto far altro che denunciarlo a piede libero per il reato di rapina aggravata. L’indagato, quel giorno, con il volto coperto da una mascherina chirurgica, e armato di pistola, poi rivelatisi giocattolo modificata, ha fatto irruzione nell’attività commerciale, e s’è fatto consegnare quanto c’era all’interno della cassa: circa duecento euro.

Gli agenti, guidati dal vice questore aggiunto Francesco Sammartino, grazie alla precisa “mappatura” di tutte le telecamere di video sorveglianza presenti nei luoghi della rapina, sono riusciti a risalire all’identità dell’autore del colpo. Quindi si sono messi immediatamente alle ricerche del giovane, ed una volta individuato, è scattata la perquisizione personale e domiciliare. All’interno della sua abitazione sono stati rinvenuti gli indumenti indossati per la rapina. Il ventenne, messo alle strette, ha ammesso la propria responsabilità nella rapina ed ha consegnato spontaneamente una pistola a salve marca “Bruni” calibro 8, priva di tappo rosso, fedele replica del modello “Beretta 92 FS” in uso alle Forze dell’Ordine, munita di confezione e 38 cartucce a salve dello stesso calibro.