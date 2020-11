“Ha picchiato l’ex moglie, anche quando era incinta”: rinviato a giudizio

Il Gup del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano ha disposto il rinvio a giudizio S.V., 45 anni di Palma di Montechiaro (difeso dall’avvocato Santo Lucia), con le accuse di maltrattamenti, stalking e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il processo è fissato per il 13 gennaio prossimo davanti al giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino.

La vicenda risale ad anni fa. L’imputato avrebbe picchiato la moglie. Una volta le avrebbe puntato dei coltelli, in un’altra occasione l’avrebbe spinta giù per le scale, prendendola a calci. Ma l’avrebbe anche aggredita anche quando era in stato di gravidanza.

Altre volte la stessa sarebbe stata trascinata per i capelli. Dopo la denuncia della vittima, e la separazione, infine, il 45enne avrebbe iniziato a perseguitarla, pedinandola, e facendosi trovare davanti all’abitazione della ex coniuge. E non avrebbe versato il mantenimento.