“Ha picchiato la moglie davanti al figlioletto”, disposto incidente probatorio

“Ha picchiato la moglie anche davanti al figlio piccolo”. Il collegio dei giudici del Tribunale di Agrigento, presieduto da Wilma Angela Mazzara, ha disposto l’incidente probatorio, che sarà effettuato in dibattimento, in modalità protetta, per l’esame del bambino. Vittima, dell’ennesima triste vicenda di violenza e stalking, è una poco più che trentenne agrigentina, che, dopo avere subito di tutto, non ce l’ha fatta più, e ha deciso di denunciare il marito.

La Procura della Repubblica di Agrigento, aveva aperto un fascicolo, e dopo la chiusura delle indagini preliminari, è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio, accolta e decisa dal Gup del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella. Adesso è arrivato l’approfondimento dibattimentale. L’imputato è un quarantenne, di Cammarata, accusato di stalking, maltrattamenti e lesioni.

All’inizio del processo, la presunta vittima si è costituita parte civile, con l’assistenza dell’avvocato Monica Malogioglio. Lo stesso legale, ha ottenuto l’audizione del bambino, alla presenza di alcuni specialisti della psichiatria infantile. Il piccolo avrebbe assistito ad una delle aggressioni più brutali, nei confronti della propria madre.