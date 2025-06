I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, al termine di un’indagine fulminea hanno identificato il presunto aggressore del trentasettenne impiegato agrigentino che due notti fa è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dopo il pestaggio avvenuto in centro storico, a poche decine di metri dalla via Atenea.

Si tratta di un giovane tunisino, residente in città, che avrebbe prima minacciato e poi aggredito, l’agrigentino. E’ stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, di Agrigento, per l’ipotesi di reato di lesioni personali. Il 37enne è stato ripetutamente colpito con il calcio della pistola, verosimilmente, una scacciacani che si era inceppata.

Il ferito, che ha riportato ferite lacero-contuse alla testa e ad un braccio medicate con circa 40 punti di sutura, guarirà in circa 30 giorni. Ma se l’è vista davvero brutta.

