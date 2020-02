“Ha perseguitato e schiaffeggiato l’ex fidanzata”, 33enne finisce a processo

La Procura della Repubblica di Agrigento ha chiesto il rinvio a giudizio di un 33enne di Santa Elisabetta, D.M., accusato di stalking e sequestro di persona, nei confronti dell’ex fidanzata. In un’occasione la donna sarebbe anche stata picchiata. Sarà il Gup del Tribunale di Agrigento, Luisa Turco a decidere.

Il legale difensore dell’imputato, l’avvocato Antonino Gaziano, potrà scegliere un rito alternativo. Lo stesso giudice ha fissato l’interrogatorio dell’imputato al prossimo 24 febbraio.

La vicenda risale fra l’aprile e il luglio dell’anno scorso. Dopo che i due si sono lasciati, l’uomo avrebbe perseguitato la donna. In un episodio gli viene contestato di aver incontrato la ragazza in piazza, e l’avrebbe schiaffeggiata e afferrata per il collo.