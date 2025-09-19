Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, ha assolto perché “il fatto non costituisce reato”, una quarantenne di Campobello di Licata dall’accusa di aver incassato il reddito di cittadinanza per quasi un anno e mezzo senza che ne avesse diritto. La vicenda risale al 2021. La donna avrebbe indicato una residenza diversa da quella reale ma soprattutto aveva omesso di dichiarare che il marito le versava 500 euro a titolo di mantenimento delle figlie. Circostanza che le avrebbe fatto perdere il sussidio. La difesa, rappresentata dagli avvocati Alfonso Neri e Davide Calì, ha sostenuto la totale assenza di dolo. Secondo i legali, e la tesi è stata accolta dal giudice, la quarantenne avrebbe agito in buona fede.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp