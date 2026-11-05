Il giudice del Tribunale di Agrigento ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti del trentaquattrenne agrigentino Stefano Fragapane, accusato di lesioni personali aggravate e furto. L’uomo, assistito dall’avvocato Davide Casà, comparirà in aula il prossimo 2 febbraio davanti al giudice monocratico Vincenzo Ricotta per l’inizio del processo.

La vicenda al centro del procedimento penale risale all’ottobre del 2024. Secondo l’impianto accusatorio formulato dalla Procura, il trentaquattrenne avrebbe aggredito un uomo di sessant’anni utilizzando un oggetto appuntito, ferendolo, per poi impossessarsi del suo portafoglio.

Alla base del violento pestaggio, secondo la versione dei fatti fornita dallo stesso imputato durante le fasi investigative, ci sarebbe stata una reazione d’impeto legata a presunte molestie che la vittima avrebbe rivolto alla compagna del giovane. Si tratta tuttavia di una ricostruzione alternativa e di un movente che, al momento, non hanno trovato alcun riscontro oggettivo nelle indagini portate avanti dagli inquirenti.

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