.Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha inflitto la condanna a 8 mesi di reclusione per l’accusa di resistenza a Pubblico ufficiale nei confronti di un 26enne di Agrigento, arrestato dai carabinieri il 31 gennaio scorso. Il giovane è difeso dall’avvocato Fabio Inglima Modica,

Il giovane, che sta scontando una condanna in affidamento in prova ai servizi sociali, si sarebbe scagliato contro i militari dell’Arma che erano intervenuti nella sua abitazione in seguito a una lite in famiglia.

Il giudice Michele Dubini, come chiesto dal pubblico ministero Elenia Manno, aveva disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria per la firma due volte alla settimana ma il magistrato di sorveglianza ha revocato l’affidamento in prova e il 26enne è tornato in carcere.

