Ha minacciato di morte e picchiato la compagna, anche in presenza dei figli minorenni. Il pubblico ministero Gaspare Bentivegna, ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un trentaseienne agrigentino, residente a Porto Empedocle, accusato di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata. Le violenze sarebbero andati avanti per almeno un anno.

La vittima, una quarantaquattrenne agrigentina, in almeno due occasioni sarebbe stata aggredita con schiaffi e pugni al volto e alla testa. Diversi gli episodi in cui è stata insultata e minacciata di morte anche in seguito a richieste di denaro: “Se mi accorgo che ti addormenti ti ammazzo di botte, ti dò così tanti pugni in testa che ti ammazzo”. L’indagato è difeso dall’avvocato Gianfranco Pilato.