Ha maltrattato per mesi l’anziana madre, condannato e arrestato

Per un periodo compreso tra il settembre del 2016, e il mese di luglio dell’anno successivo, ha maltrattato l’anziana madre. E’ stato condannato alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione, e i carabinieri della Stazione di Grotte, lo hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento, emesso dall’ufficio Esecuzione penali della Procura della Repubblica di Agrigento.

Un 56enne, disoccupato, grottese, espletate le formalità di rito in caserma, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”. L’uomo, negli anni passati, si sarebbe reso responsabile di maltrattamenti in famiglia in danno dell’anziana mamma. I carabinieri, all’epoca dei fatti, effettuarono indagini, e accertamenti, e il grottese finì a processo. Arrivata la sentenza di condanna, adesso è stato arrestato, per scontare la pena.