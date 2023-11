Avrebbe ripetutamente maltrattato la moglie. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare e la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’applicazione di un braccialetto elettronico, ad un pensionato di Favara, ottantaduenne. L’anziano è indagato per maltrattamenti in famiglia. Adesso dovrà stare lontano dalla moglie. A denunciare ai carabinieri della Tenenza di Favara è stata la moglie. I militari dell’Arma hanno raccolto il racconto della donna e, dopo avere avvisato la Procura della Repubblica, hanno attivato l’iter del cosiddetto “codice rosso” che mira a tutelare le vittime di violenza.