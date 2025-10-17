Ha maltrattato e sequestrato la compagna ventenne anche nel periodo in cui era incinta. Inflitta la condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione ad un disoccupato ventisettenne di Palma di Montechiaro, riconosciuto responsabile di maltrattamenti contro familiari o conviventi e sequestro di persona aggravato in concorso. Confermata in appello la sentenza emessa dai giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento.

Il giovane, subito dopo, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Palma, in esecuzione dell’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura di Agrigento. Dopo le formalità di rito nella caserma dell’Arma, è stato accompagnato alla Casa circondariale di contrada “Petrusa” per scontare la pena. La vittima, una ragazza ventenne anche lei di Palma, sarebbe stata maltrattata e sequestrata fra febbraio e settembre del 2021, periodo in cui era in gravidanza.

