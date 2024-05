Il gip del tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha convalidato l’arresto del bracciante agricolo ravanusano di 57 anni, autore del ferimento a colpi di ascia e coltellate di una coppia di coniugi. All’indagato sono stati concessi gli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico Il giudice inoltre, accogliendo la tesi del legale difensore dell’indagato, l’avvocato Stefano Argento, ha “cancellato” l’accusa principale di tentato omicidio, mentre restano in piedi quelle di oltraggio a Pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

Le vittime dell’aggressione sono un sessantaseienne e la moglie sessantaduenne, entrambi di Ravanusa. I due sono stati medicati dai medici dell’ospedale, “Barone Lombardo” di Canicattì, e giudicati guaribili con prognosi di quindici e otto giorni. Il 57enne è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Ravanusa nei minuti successivi al fatto. Tutto quanto è accaduto in via Tintoria, nella tarda serata di sabato, poco prima della mezzanotte. A quanto pare i tre avrebbero avuto una discussione in strada per un presunto debito non saldato da parte del bracciante agricolo.