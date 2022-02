Ha distrutto l’auto di compaesano: denunciato ventenne

Con un oggetto contundente, la notte del 20 febbraio scorso, aveva danneggiato la Volkswagen Polo di proprietà di un lampedusano. Grazie alle immagini di alcune telecamere di impianti di videosorveglianza, e le dichiarazioni testimoniali raccolte dai carabinieri della locale Stazione, è stato individuato l’autore del raid vandalico. E lo avrebbe fatto mentre era sotto i fumi dell’alcol. Si tratta di un ventenne di Lampedusa, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, con l’accusa di danneggiamento aggravato.

I carabinieri dopo avere raccolto la denuncia da parte del proprietario, con il coordinamento della Procura, a conclusione di tutti gli accertamenti del caso, e in seguito ad un’indagine “lampo”, hanno chiuso il cerchio sul giovane. A incastrarlo i filmati degli occhi elettronici dislocati nei pressi della zona.

La Polo si trovava posteggiata sotto casa del proprietario nella centralissima via Roma. Lui stesso dopo l’amara scoperta aveva chiamato i militari dell’Arma, che intervenuti sul posto avevano trovato la vettura devastata in più punti. In frantumi il parabrezza, e distrutto il cofano motore.