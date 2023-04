“Ha acquistato cocaina”: licenziato burocrate dell’Ars

Aveva acquistato tre grammi di cocaina. Un collaboratore del presidente dell’Assemblea regionale siciliana è stato subito licenziato. Ad emettere il provvedimento è stato il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, dopo avere appreso la notizia dalla stampa. Due giorni fa, l’uomo è stato bloccato a bordo della propria auto dagli agenti della Squadra Mobile di Palermo dopo avere acquistato la polvere bianca da Mario Di Ferro, 57 anni, gestore del ristorante e cocktail bar Villa Zito in via Libertà a Palermo, arrestato in fragranza con l’accusa di spaccio di droga. L’acquirente ha confermato agli investigatori di avere consegnato a Di Ferro 300 euro in cambio della cocaina. Dopo la convalida del provvedimento, il Gip ha imposto a Di Ferro l’obbligo di dimora a Palermo e quello di presentazione alla polizia giudiziaria. Il collaboratore licenziato, che non risulta indagato ma segnalato come assuntore di stupefacenti, è nell’elenco dei venti collaboratori del presidente Galvagno.