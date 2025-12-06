Si è “beccato” due denunce alla Procura nel giro di pochissime ore e una sanzione per ubriachezza. A finire nei guai, un ventiseienne residente ad Agrigento. Il giovane alla guida di un’auto, durante un controllo, è stato trovato senza patente. Non essendo la prima volta, è stato denunciato.

Trascorse delle ore, poco dopo la mezzanotte, è stato notato dalle parti della via Atenea da una volante. Il ventiseienne non avrebbe potuto rimettere piede lungo il salotto cittadino, né frequentare i locali della movida della zona, perché gravato dal Daspo urbano firmato a suo carico.

Verosimilmente ubriaco, non ha gradito il controllo e se l’è presa con gli agenti. A questo punto, a suo carico è stata formalizzata anche una denuncia, la seconda appunto nel giro di poche ore, per violazione del Dacur e resistenza a Pubblico ufficiale. E’ stato inoltre sanzionato per ubriachezza molesta.

