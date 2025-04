Alla guida ubriaco e il mezzo sprovvisto di assicurazione. I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, hanno denunciato, in stato di libertà, alla locale Procura della Repubblica, un ventinovenne agrigentino, per guida in stato di ebbrezza. Il giovane è stato trovato in giro per la città alla guida del proprio ciclomotore, con un tasso alcolemico quasi tre volte superiore ai limiti di legge. Per lui, oltre al ritiro della patente di guida è scattato anche il sequestro amministrativo del veicolo, risultato peraltro privo della copertura assicurativa.

