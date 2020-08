Guida ubriaco e drogato provoca incidente, denunciato 30enne

I poliziotti del Commissariato di Canicattì, sono intervenuti in contrada “Caizza”, dove era stato segnalato un incidente stradale, tra due autovetture di grossa cilindrata.

Il violento impatto ha costretto gli occupanti alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì.

Nella circostanza, ai conducenti, è stato eseguito il test alcolemico e per l’uso di sostanze stupefacenti. Uno dei conducenti, E.D., 30 anni, di Canicattì, è risultato positivo ai Cannabinoidi, e alle sostanze alcoliche, il cui valore accertato era pari a 2,83 gr/l.

Pertanto, gli agenti lo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Agrigento, per il reato di guida in stato di ebbrezza, e sotto l’effetto di stupefacenti. Gli è stata ritirata la patente di guida.