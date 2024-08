Ubriaco alla guida dell’auto, dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito contro un muro. Si tratta di un trentenne artigiano di Aragona rimasto ferito, per sua fortuna, non gravemente. Il giovane è stato denunciato, a piede libero, alla Procura di Agrigento, per guida in stato di ebbrezza alcolica, oltre al ritiro della patente di guida.

L’incidente stradale si è verificato, l’altra notte, quando l’uomo, dopo avere abusato di alcolici, si è messo al volante della sua Alfa Romeo 147. Stava percorrendo la strada statale 640, quando i fumi dell’alcol hanno cominciato a fare effetto. All’improvviso ha perso il controllo della vettura, andandosi a schiantare contro un muretto all’altezza di un distributore di carburanti.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Agrigento e gli operatori sanitari del 118. I militari dell’Arma sin dal primo istante hanno capito che l’automobilista aveva un alito vinoso. Per cui è stato deciso di sottoporlo all’alcol test. Il dispositivo ha confermato lo stato di ubriachezza.