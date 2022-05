Guida senza patente, e minaccia i carabinieri: denunciato e maxi multa

E’ incappato in un posto di controllo dei carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento, in via XXV Aprile, ed è stato sanzionato per guida senza patente. Un trentasettenne agrigentino, Sorvegliato speciale, ha reagito alla maxi multa da 5 mila euro per guida senza patente, minacciando ripetutamente, i militari dell’Arma. Per questo motivo i carabinieri lo hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per le ipotesi di reato di minacce e resistenza a Pubblico ufficiale.