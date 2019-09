Guida alle criptovalute

Vuoi investire anche tu sulle famose criptovalute ma non sai da dove iniziaire? Criptovalute24 è il sito d’informazione che stavi cercando!

Criptovalute: cosa sono?

Una criptovaluta è una valuta a tutti gli effetti, ma si tratta di monete virtuali.

Parliamo di una valuta decentralizzata, quindi non regolata da istituti governativi e basata sui principi della crittografia, così da rendere ogni operazione sicura. Infatti, si reggono sullo schema proof-of-work, il cui scopo è quello di evitare eventuali truffe online.

Attualmente, è possibile investire su più di mille criptovalute, anche se la più famosa è ancora il Bitcoin!

La maggior parte delle criptovalute vengono rese disponibili per un periodo di tempo controllato, così da introdurre nuove unità fino a raggiungerne il tetto massimo.

Rispetto alle monete centrali, quindi, abbiamo un’enorme differenza!

Trattandosi di un mercato libero dalle interferenze del governo, gli scambi di denaro possono avvenire in forma pseudo-anonima e, in più, le commissioni sono bassissime!

Piattaforme per investire in criptovalute

Investire in criptovalute attraverso piattaforme online risulta una scelta ricca di vantaggi.

Le piattaforme di trading CFD (contratto per differenza) permettono di guadagnare sia quando il prezzo di una criptovaluta in questione sale, sia quando scende.

Si tratta di investimenti consapevoli, in quanto, se si opta per la piattaforma giusta, incorrere in truffe è impossibile!

I broker migliori sono controllati e regolamentati da enti internazionali, come CONSOB o CySEC e totalmente gratuite.

Optare per un sito di trading online controllato, significa fornire i propri dati personali, ma ciò non dovrebbe essere un problema per chi punta a guadagni facili ma puliti!

Quali sono le piattaforme migliori?

Per i meno intenditori del settore, ecco una lista di broker alle quali potersi affidare per fare trading con le criptovalute:

eToro : broker affidabile e dotato di licenza Cysec. Permette di iniziare a tradare con un conto deposito minimo di 250 euro, offrendo una piattaforma semplice e chiara da utilizzare. Inoltre, ha introdotto nel campo degli investimenti online due importanti novità: il Social trading e il Copy Trading .

eToro s’impone come un network di trading sul quale interagire con i trader migliori e chiedergli consigli. In più, i principianti possono decidere di copiare coloro che ritengono i più esperti e iniziare a guadagnare da subito! Tutto ciò, naturalmente, velocizza il processo di apprendimento e guida i principianti verso una più chiara visione di cosa significa investire.

24Option : broker apprezzato in tutta Europa. Si tratta sempre di una piattaforma sicura e controllata da enti appositi, considerata la migliore per investire in criptovalute . I meno esperti, in questo caso, hanno persino l’opportunità di imparare a tradare attraverso corsi online gratuiti!

Plus500 : s’impone come una delle piattaforme più serie ed apprezzate. L’apertura del conto è totalmente gratuita e, in più, c’è la possibilità di far pratica attraverso un conto demo !

È uno strumento molto vantaggioso: non comporta vincoli e permette di operare, con denaro virtuale, su mercati simili a quelli reali.

Tutto ciò aiuta i trader a comprendere se le strategie elaborate sono quelle giuste, prima di imbattersi in rischi veri! Plus500 permette di operare su una vasta gamma di criptovalute: Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Ripple, Dash e molte altre ancora.

Valore e quotazione delle criptovalute

La caratteristica principale delle criptovalute, e proprio quella da non sottovalutare, è la volatilità, cioè la velocità con la quale il loro valore di mercato cambia. Questo, però, può essere interessante per coloro che preferiscono investimenti a breve termine.

In questo caso, operare attraverso piattaforme online è la soluzione migliore, in quanto si ha la possibilità di sfruttare i cambiamenti delle criptovalute (sia positivi che negativi) per trarne profitti.

Il loro valore aumenta in base alla richiesta, ma in quest’ultimo periodo, non si fa altro che prevedere un’esponenziale crescita di tutte le più importanti criptovalute!