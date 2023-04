A causa di un improvviso guasto tecnico, dovuta ad un’avaria, ieri una compagnia di linea ha cancellato il volo in partenza dall’aeroporto di Lampedusa e diretto a Catania. Complessivamente 44 passeggeri sono rimasti a terra. La società Ast Aeroservizi, gestore dell’aerostazione ha provveduto a trovare un alloggio, nelle strutture ricettive dell’isola, per tutti i passeggeri. Il volo di rientro è stato previsto per oggi.