Guasto al Fanaco: 5 comuni senz’acqua

AGRIGENTO. Cinque Comuni a secco: la società di Sovrambito, Siciliacque, ha riscontrato un guasto al potabilizzatore “Fanaco” che ha comportato una necessaria razionalizzazione della fornitura idrica su tutta la linea alimentata dall’acquedotto. Pertanto la fornitura idrica nei Comuni di San Giovanni Gemini, Casteltermini, Aragona, Canicattì e Campobello di Licata è stata momentaneamente ridotta.

“Una volta ripristinata la regolare fornitura ai Comuni interessati – ha fatto sapere il gestore idrico Girgenti acque – la distribuzione idrica si normalizzerà, nel rispetto dei necessari tempi tecnici”. La situazione idrica in provincia di Agrigento varia di giorno in giorno. Proprio la scorsa settimana, il gestore provinciale, Girgenti acque, che attualmente è commissariata e gestita da Gervasi Venuti, ha reso noto che è stato riparato il guasto sulla condotta principale che alimenta i Comuni approvvigionati dalla linea “Voltano”.

Pertanto la fornitura idrica, che era stata sospesa momentaneamente nei comuni di San Biagio Platani, Sant’Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Raffadali, Joppolo Giancaxio, Agrigento (frazioni di Giardina Gallotti, Montaperto, San Michele, Zona Industriale, Fontanelle), Favara, Porto Empedocle, Comitini, Aragona è stata ripristinata tranne a Raffadali, dove non sono stati raggiunti i livelli ottimali ai serbatoi. Girgenti acque ha fatto sapere che l’erogazione idrica sarà ripristinata non appena i livelli torneranno regolari.

La società idrica ha inoltre reso noto che gli operatori del gestore hanno riscontrato un guasto nella condotta idrica che approvvigiona la località di contrada San Marco nel Comune di Sciacca. Per tale motivo la distribuzione idrica prevista nella zona (turno 10) è stata temporaneamente sospesa. La stessa tornerà regolare non appena saranno ultimati i dovuti interventi di riparazione, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici. Acqua non potabile invece a Canicattì dove i primi esiti delle analisi microbiologiche eseguite sui campioni d’acqua prelevati nei punti rete di via Capitano Ippolito 99, 119 e 75 hanno evidenziato la sussistenza di parametri non conformi per la presenza di ammonio.