Guasto acquedotto “Voltano” – Sant’Angelo Muxaro

La Gestione Commissariale del S.I.I. ATI AG9, comunica che, nella mattinata di oggi, 11 Giugno, è stato riscontrato un guasto sull’acquedotto Voltano in prossimità del Partitore in pressione sito in c.da Firriato, territorio di Sant’Angelo Muxaro.

Pertanto, è stata interrotta la fornitura idrica nei comuni di:

– Agrigento (frazione di Giardina Gallotti e frazione di Montaperto);

– S. Angelo Muxaro ;

– Joppolo Giancaxio ;

– Raffadali;

– S. Elisabetta ;

Invece, è stata ridotta la fornitura idrica nei comuni di:

– Agrigento (via Unità d’Italia, Fontanelle, San Michele, serbatoio Madonna delle Rocche);

– Aragona;

– Comitini;

– Favara;

– Utenze voltano.

Ciò premesso potranno verificarsi slittamenti e/o limitazioni sulla turnazione idrica prevista per la giornata di oggi e di domani.

Si assicura che i nostri operatori stanno ponendo in essere quanto necessario per eliminare l’inconveniente riscontrato.

Eseguiti gli interventi di riparazione, la fornitura tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.