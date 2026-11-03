Sei marescialli e due finanzieri rinforzano i reparti operativi della provincia. Il colonnello Gabriele Baron ha accolto i nuovi arrivati, subito destinati alle sedi di Agrigento, Sciacca, Licata e Lampedusa.

AGRIGENTO – Otto nuovi militari della Guardia di Finanza, sei marescialli e due finanzieri, sono arrivati in provincia di Agrigento per rafforzare i reparti operativi delle Fiamme Gialle.

I nuovi arrivati sono stati ricevuti dal comandante provinciale, colonnello Gabriele Baron, che ha rivolto loro l’augurio di buon lavoro. I militari sono stati immediatamente immessi in servizio al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e al Gruppo di Agrigento, alla Compagnia di Sciacca e alle Tenenze di Licata e Lampedusa.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte anche gli ispettori responsabili delle articolazioni di staff del Comando provinciale, Baron ha illustrato il contesto operativo e socio-economico nel quale i nuovi finanzieri saranno chiamati a lavorare, soffermandosi sulle priorità dell’attività di polizia economico-finanziaria e sulla collaborazione con le Procure della Repubblica di Agrigento e Sciacca, la Prefettura, le altre forze di polizia e le Agenzie fiscali.

Al termine della presentazione, le nuove Fiamme Gialle hanno reso omaggio alla memoria del giudice Rosario Livatino, ucciso dalla criminalità organizzata, davanti al monumento collocato accanto all’ingresso del Comando provinciale.

Sei dei nuovi militari hanno appena concluso il 95° corso “Argentera III” della Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell’Aquila, conseguendo anche la laurea triennale in “Operatore giuridico d’impresa”, e hanno assunto il grado di maresciallo.

Gli altri due provengono invece dalla Scuola Allievi Finanzieri di Bari, dove hanno frequentato il 24° corso “Fin. M.B.V.GF. Roberto Spirito”, completando il previsto percorso di formazione.

L’arrivo degli otto militari rafforza il presidio della Guardia di Finanza sul territorio agrigentino e le attività di tutela della legalità economico-finanziaria, dei cittadini e delle imprese.

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