Il personale della motovedetta della guardia Costiera Cp 324, a Lampedusa in zona Tabaccara, ha recuperato il corpo di un giovane egiziano. Si tratta di uno dei tre dei dispersi dello sbarco autonomo avvenuto due notti fa avvenuto nei pressi di Cala Galera, dove in 44 vennero salvati. Ne mancano all’appello, stando ai racconti dei superstiti, altri due. Dopo l’ ispezione cadaverica al molo Favaloro, la salma si trova al cimitero comunale dell’isola in attesa di essere trasferita.