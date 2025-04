I militari di una motovedetta della Guardia costiera, hanno avvistato e recuperato un cadavere, in avanzato stato di putrefazione, nella acque del mare a circa 12 miglia da Porto Empedocle. La salma è stata è stata portata al porto empedoclino per essere sottoposta ad ispezione cadaverica. Non c’è certezza, non al momento, che si tratti del corpo di un immigrato, ma è l’ipotesi privilegiata.

