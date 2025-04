Il II Trofeo Nino Vaccarella, una manifestazione internazionale per auto storiche che si terrà dal 10 al 13 aprile 2025 ad Agrigento, sarà uno degli eventi più prestigiosi di questa categoria. Rinnova il suo legame con il territorio grazie alla partecipazione della Guadagni SpA, storica concessionaria agrigentina con i suoi 70 anni di attività, che ha deciso di contribuire all’evento fornendo sette vetture elettriche brandizzate che accompagneranno le auto partecipanti durante il raduno. La flotta include modelli come Alfa Romeo Junior, Opel Grandland, Jeep Avenger, Lancia Ypsilon, Leapmotor C10, Citroen E C4 e l’ultima nata Fiat Grande Panda, tutte appartenenti al Gruppo Stellantis. La consegna delle vetture avverrà presso la sede della Guadagni SpA di Agrigento, mercoledì 9 aprile nel pomeriggio, e sarà un momento di grande rilevanza per gli appassionati e gli operatori del settore.

L’incontro vedrà la partecipazione del dott. Daniele Spataro, rappresentante della manifestazione, e dei responsabili della Guadagni SpA, che con il loro impegno contribuiscono alla realizzazione di un evento di assoluto rilievo nel panorama automobilistico internazionale. Un’opportunità per gli amanti delle auto storiche di vivere emozioni uniche, circondati dalle bellezze del territorio agrigentino, noto non solo per la sua Valle dei Templi ma anche per la sua ricca tradizione culturale e storica, che ha ispirato scrittori del calibro di Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri.

Il II Trofeo Nino Vaccarella è inserito nel calendario del Trofeo nazionale “Marco Polo” dell’Automoto Club Storico Italiano (ASI) e gode del patrocinio di numerosi enti, tra cui il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, la Città Metropolitana di Palermo, il Comune di Siculiana e il Libero Consorzio Comunale di Enna. Agrigento, in qualità di Capitale della Cultura 2025, ospiterà una selezione di auto storiche di grande valore, provenienti da diverse parti del mondo, inclusi Ecuador, Colombia, Svizzera, Gran Bretagna, Germania, Paesi Bassi e Malta.

L’evento, che celebra la figura del grande Nino Vaccarella, pilota leggendario e campione del mondo con la Ferrari, offrirà ai partecipanti e ai visitatori la possibilità di ammirare un parco auto d’epoca costruito tra gli anni ‘20 e ‘60 del secolo scorso. Un’occasione per rivivere la storia dell’automobilismo sportivo e per vivere una sincera passione per il mondo delle auto d’epoca.

Un evento nell’evento sarà il concorso di eleganza a Siculiana, un pittoresco borgo che ospita il magnifico Castello Chiaramontano, dove i partecipanti potranno mostrare le loro vetture in una cornice suggestiva, immersa nella storia e nella cultura siciliana.

La manifestazione godrà di una forte copertura mediatica, grazie alla presenza di giornalisti delle principali testate che seguiranno la gara in tutte le sue fasi, assicurando una visibilità mondiale.

La Guadagni SpA si conferma quindi una protagonista attiva nel panorama sportivo locale e internazionale, sostenendo una manifestazione che celebra non solo la storia delle auto ma anche la bellezza di Agrigento, un luogo che si prepara a diventare un faro di cultura, sport e turismo.

L’invito a partecipare è esteso a tutti, con l’opportunità di vivere un’esperienza che unisce sport, cultura e tradizione, in una delle location più affascinanti del Mediterraneo.

