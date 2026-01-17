Una presenza che pesa e che certifica un rapporto solido costruito nel tempo. In occasione dei 70 anni dell’azienda Guadagni, ad Agrigento è arrivata Antonella Bruno, Managing Director di Stellantis Italia, alla guida dal 2024 delle attività commerciali dei 10 marchi auto e dei 4 veicoli commerciali del Gruppo nel mercato italiano.

Un anniversario che non rappresenta soltanto un numero, ma il racconto di passione, impegno e crescita, come sottolineano il presidente Carmelo Guadagni, il consigliere delegato Michelangelo Guadagni e il direttore generale e consigliere delegato Luigi Guadagni.

«Settant’anni di storia sono un viaggio ricco di sfide, cambiamenti e successi condivisi. Ogni passo ci ha portato a diventare ciò che siamo oggi: un’azienda forte, affidabile e stimata, pronta ad affrontare le sfide future con lo stesso entusiasmo».

Parole condivise anche da Antonella Bruno, che ha voluto essere presente con una parte significativa del suo staff per celebrare il traguardo:

«Mi fa davvero piacere essere qui oggi ad Agrigento per celebrare i 70 anni di una concessionaria ormai storica. È un risultato incredibile. Guadagni è uno dei nostri partner storici, con cui collaboriamo in modo proficuo e con grande spirito di collaborazione».

Nel suo intervento, la Managing Director di Stellantis Italia ha anche guardato al futuro del settore automobilistico, tra transizione energetica e libertà di scelta per i clienti:

«Il futuro resta disegnato sull’elettrico, ma il percorso per arrivarci è diverso rispetto a quanto si immaginava anni fa. Per questo Stellantis ha investito su piattaforme multi-energia che consentono la massima libertà di scelta: elettrico, ibrido ricaricabile e non, ma anche motorizzazioni benzina su modelli come Pandina, Grande Panda, C3 e Avenger».

Un approccio che punta a sostenere il mercato e la domanda, nel segno della fiducia reciproca:

«Settant’anni di attività testimoniano non solo la capacità dell’azienda, ma soprattutto il riconoscimento della clientela. Da parte nostra – ha aggiunto – c’è la promessa di continuare a non tradire questa fiducia».

A sottolineare il valore della visita è stato infine Luigi Guadagni:

«Sarebbe ingrato non riconoscere che la fortuna della nostra azienda è indissolubilmente legata alle fortune dei marchi Stellantis che rappresentiamo. Siamo orgogliosi di aver ricevuto Antonella Bruno e gran parte del suo staff, condividendo insieme la gioia di questo momento». Un anniversario che diventa così non solo celebrazione del passato, ma conferma di un legame strategico e di una visione condivisa sul futuro dell’automotive.

