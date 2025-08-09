Al viale delle Dune di San Leone ad Agrigento, venerdì pomeriggio, è stato collocato un defibrillatore automatico. L’iniziativa è dei soci del Gruppo Sportivo Valle dei templi, società di Atletica presieduta da Mario Palumbo, che opera da oltre 20 anni e che organizza la Mezza Maratona della Concordia.

Il dispositivo è stato posizionato nei pressi dell’antico stabilimento delle Polizia di Stato, in luogo molto visibile e frequentato tutti i giorni da centinaia di sportivi e cittadini in genere. Lo strumento è completamente automatico e di semplice utilizzo: in caso di necessità, una volta aperto, una voce guida fornisce le indicazioni da seguire.

Il Gruppo Sportivo Valle dei templi, con questo gesto, ha voluto onorare e ricordare la memoria di Mario Mondello, storico componente della squadra venuto a mancare lo scorso anno.

