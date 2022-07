Gruppo Mancuso vince il premio Save the Brand 2022

Lunedì 4 luglio scorso, al Four Seasons Hotels and Resorts di Milano si è tenuta la nona edizione di “Save the Brand”, l’evento organizzato da Foodcommunity.it, che celebra le eccellenze del Made in Italy, per essersi distinte nel settore Food & Beverage italiano. Il Gruppo Mancuso di Agrigento è stato premiato nella categoria Sviluppo e Innovazione: “Siamo orgogliosi che il nostro impegno quotidiano nel creare e distribuire prodotti di alta qualità da materie prime italiane e siciliane, investendo nell’innovazione , venga premiato e apprezzato da una platea cosi ben riconosciuta.Questo è un premio che ci rende orgogliosi- afferma Antonio Mancuso, Presidente del Gruppo- ma è soprattutto un impegno che io e i miei fratelli Salvatore e Rosario dedichiamo a nostra madre e a tutti i collaboratori delle nostre aziende”. Ritirano il premio, in foto, il consigliere della holding di famiglia, Angelo Mormina, e Federico Fumagalli.