Grotte. Prospetto palazzine di piazzale Vinti, ok alle somme.

Dopo tanti anni si arriva alla definitiva assegnazione delle somme per il rifacimento del prospetto delle palazzine site in piazzale vinti di Grotte. Incontro tra il Commissario dello IACP, Gioacchino Pontillo, il responsabile del servizio affari generali – gare e contratti , Giovanni Montalbano e il presidente del consiglio comunale, Aristotele Cuffaro. Il finanziamento è di 640.000 euro e la durata di affidamento è di 180 giorni a partire dalla consegna dei lavori. Con la determina del 20 settembre scorso si procederà a contrarre l’ affidamento ed a fine Ottobre è previsto l’ inizio del cantiere. “E’ un importante risultato per la nostra cittadina e per gli abitanti del quartiere- commenta Aristotele Cuffaro- che finalmente vedranno efficientate le loro abitazioni. Nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale esprimo viva soddisfazione per aver concluso il percorso di interlocuzione con l’ente , iniziato da tempo, con l’ ottenimento del finanziamento.”