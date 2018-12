Grotte, medicina sportiva: presentazione del rivoluzionario metodo M.c.E.V.A.

Grotte medicina sportiva presentazione in chiesa Madre del rivoluzionario metodo M.c.E.V.A. per la cura di lesioni muscolari con l’estratto del veleno delle api.

Grotte. Sarà presentato il prossimo 28 dicembre alle 18,30 presso la chiesa Madre di Grotte il rivoluzionario metodo M. c. E.V.A inventato dal medico Vincenzo Castelli, che consente attraverso l’estratto naturale del veleno delle api di curare le lesioni muscolari. Alla presentazione parteciperanno ed interverranno il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza, il presidente del Comitato Regionale Sicilia della F.I.GC. Santino Lo Presti, il dottor Pietro Macedonio, il dottor Calogero Cavaleri radiologo perfezionato in muscoloscheletrica presso il C.T.O. di Torino, il dottor Sergio Caruso, podologo dello sport del Città di Palermo, il dottor Pietro Curella, medico della Delegazione F.I.G.C. di Agrigento e naturalmente il dottor Castelli. Saranno presenti diversi sportivi tra calciatori, arbitri, podisti, tennisti e ciclisti, che grazie alle cure con il rivoluzionario metodo M.c.E.V.A. sono riusciti, in maniera quasi miracolosa, a tornare a svolgere l’attività sportiva con tempi di recupero completo da record. << Il metodo del dottor Castelli è veramente efficace – dice il medico della Figc Pietro Curella – noi per esempio abbiamo portato due ragazzi della rappresentativa Allievi con degli strappi di due centimetri e dopo soli 5 giorni sono tornati a calcare i campi di calcio senza avere successivamente delle ricadute >>.