Grotte, giunta approva documento di programmazione e bilancio di previsione

La Giunta Comunale di Grotte ha approvato il Documento di Programmazione e il Bilancio di Previsione 2021/2023. “Approvare i documenti di programmazione nei previsti dalla legge è stato sempre un obiettivo primario per l’Amministrazione- dice il sindaco, Alfonso Provvidenza- si tratta di un traguardo che cominciamo ad intravedere, con una netta inversione di tendenza rispetto gli anni precedenti. L’approvazione del Bilancio di Previsione 2021 consente di dotarci dello strumento più importante per una pubblica amministrazione, fondamentale per attuare il programma di governo e per dare risposte concrete alle aspettative della cittadinanza tutta. Purtroppo, sul bilancio attuale pesano le complicate gestioni dell’Amministrazione precedenti; consistenti disavanzi che tuttora impediscono un’adeguata politica di sviluppo. Il risanamento dell’Ente rimane l’obiettivo principale, ma al contempo sono stati garantiti tutti i servizi essenziali. Confermati gli stanziamenti per i ricoveri degli anziani, dei disabili e dei minori; aumentata la previsione di spesa per gli Assistenti alla Comunicazione. Diversi i progetti finanziati con fondi extracomunali (il Cinema Marconi, l’efficientamento energetico del Palazzo Comunale e delle scuole, il rifacimento del campo di calcetto, la realizzazione di nuoci loculi cimiteriali): il frutto della continua ricerca dell’Ente di nuovi fonti di finanziamento. Un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti dell’Area Finanziaria ed agli Uffici dell’Ente che, insieme all’Amministrazione, hanno lavorato per raggiungere l’obiettivo”.