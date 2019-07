Grosso incendio lungo la SS 640, fiamme divorano un capannone industriale. FOTO/VIDEO

I vigili del Fuoco di Agrigento, del distaccamento di Licata e di Canicattì sono a lavoro dalle 16,30 in contrada Grottarossa, nei pressi della strada statale 640 per un incendio di vaste dimensioni scoppiato in un capannone.

Massiccio intervento dei vigili del fuoco, presenti in loco con diversi automezzi, per limitare i danni di un rogo all’interno di un capannone di proprietà di una ditta che si occupa di imballaggi. I vigili lavorano con cautela all’interno del capannone da cui sta salendo una densa coltre di fumo nero ed è collassata parte della copertura.

Sul posto presenti anche le forze dell’ordine. Non ci sono feriti, ancora da stabilire le cause dell’incendio.