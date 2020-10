Alcuni residenti della via Luigi San Germano hanno inviato una segnalazione alla redazione del nostro giornale lamentando le pessime condizioni del manto stradale della stessa via . In particolare ( come visibile dalle foto inviateci) come spiegano i residenti , sulla carreggiata sono presenti segnali stradali e quel che rimane di una rete di lavori in corso che delimitano una grossa buca. Tutto questo – dicono-soprattutto durante le ore serali, rappresenta un grave pericolo per chi transita.