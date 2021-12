Green pass e festività natalizie, le nuove regole per viaggiare con bambini

Si avvicinano le festività natalizie, e crescono le prenotazioni, ma sono diversi gli interrogativi che si pongono quelli che viaggiano con i figli. Con il via alla vaccinazione per i bambini tra i 5 e gli 11 anni e il rilascio del Green pass, ci si chiede se per spostarsi occorre portare con se il certificato verde. Attualmente il Governo ha ribadito che chi sarà vaccinato nella fascia 5-11 anni otterrà il Green pass, ma non c’è alcun obbligo di presentarlo.

I ragazzi dai 12 ai 18 anni, invece, devono essere in possesso di Green pass e valgono le stesse regole degli adulti. Il certificato va esibito sempre se si mangia in locali al chiuso, se si va allo stadio, al teatro, al cinema e in ogni altro luogo ricreativo. Per viaggiare su treni e aerei serve il Green pass base che si ottiene con un tampone molecolare (validità 72 ore), oppure antigenico (validità 48 ore).