Green pass a scuola, pochi i docenti respinti

L’obbligo del Green pass per il personale scolastico ha portato ad un leggero incremento dei vaccinati in tutta la Sicilia. Ieri nel primo giorno degli esami di riparazione in epoca Green pass, nell’Isola non ci sono stati particolari problemi, seppure qualche docente sia stato rimandato a casa perché non in regola con la certificazione obbligatoria per l’ingresso in istituto.

Poche decine i casi di docenti o componenti del personale Ata che non erano in regola. Gli “irriducibili” sarebbero appena il 9,5% (138.435), quando mancano meno di due settimane all’avvio ufficiale del nuovo anno scolastico.

Fino ad allora ci si aspetta un considerevole aumento dei vaccinati non solo tra il personale scolastico, ma anche tra gli studenti. Al momento, infatti, gli under 19 con almeno una dose sono quasi il 60%.