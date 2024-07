Due ragazzi, uno dei quali minorenne, sono rimasti feriti in altrettanti incidenti stradali verificatisi in zone centrali dell’abitato di Aragona. Entrambi hanno riportato gravi traumi ma non versano in pericolo di vita. Nel primo sinistro, avvenuto verso le 4 del mattino, ha fatto tutto da solo un ventenne del luogo. L’incidente stradale, che non avrebbe coinvolto altri veicoli di passaggio, s’è verificato nei pressi di via Salvatore La Rosa.

Il giovane che viaggiava da solo era alla guida di una Fiat Cinquecento. All’improvviso avrebbe perso il controllo alla guida e il mezzo è piombato violentemente contro un muro. Un urto terribile tant’è che l’utilitaria è ridotta ad un ammasso di rottami. Ad accorrere sono stati alcuni passanti. L’automobilista è stato preso in consegna dal personale sanitario del 118 e in ambulanza, in codice rosso, trasferito all’ospedale “San Giovanni di Dio”.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri. E ha riportato traumi importanti un centauro quattordicenne coinvolto in uno scontro con un’automobile. L’incidente stradale si è verificato, l’altro pomeriggio, in via Enrico La Loggia. Il ragazzo viaggiava in sella ad uno scooter entrato in collisione con una Volkswagen Golf. Dopo l’impatto il minore è stato sbalzato dal mezzo a due ruote, andando a sbattere sul manto stradale.

Con un’autoambulanza è stato portato al pronto soccorso del presidio ospedaliero agrigentino. Scosso per l’accaduto, ma illeso il conducente della macchina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale, i quali, si sono occupati dei rilievi, che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare le responsabilità.