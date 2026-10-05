Grave incidente stradale questa mattina lungo la Statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, nel territorio di Siculiana. Due autovetture sono rimaste coinvolte nel sinistro e la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

L’incidente si è verificato al km 166,580 della SS 115. Al momento non sono state rese note le condizioni delle persone coinvolte né l’esatta dinamica dello scontro.

A seguito dell’incidente, la circolazione è stata completamente bloccata in entrambe le direzioni, con inevitabili ripercussioni sul traffico lungo una delle principali arterie di collegamento della provincia di Agrigento.

Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e le squadre Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie per consentire il ripristino della normale circolazione.

Notizia in aggiornamento.

Foto Archivio

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