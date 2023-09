Grave incidente stradale, nella notte, in Viale delle Dune a San Leone. Un ventiduenne agrigentino è stato trasferito, con elisoccorso del 118, all’ospedale Villa Sofia di Palermo. Avrebbe riportato un trauma cranico, e la prognosi sulla vita è riservata. Il giovane viaggiava da solo alla guida di uno scooter quando, per cause in fase d’accertamento da parte dei poliziotti della sezione Volanti della Questura, si è schiantato contro un muro. L’incidente non ha coinvolto nessun altro veicolo di passaggio.