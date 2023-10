Un operaio trentottenne di Favara si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale “Sant’Elia di Caltanissetta, dove è giunto ieri sera con il 118. L’uomo è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via Papa Pio XXII, all’incrocio con via Aosta, nell’abitato favarese. A scontrarsi frontalmente sono state una Smart, con alla guida uno studente diciottenne, e una Mini Cooper, condotta dal trentottenne. Lievi traumi per il ragazzo al volante della Smart. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e per i rilievi i carabinieri del nucleo Radiomobile di Agrigento e i loro colleghi della Tenenza di Favara. Ancora da accertamento l’esatta dinamica dei fatti.