Stava effettuando alcuni lavori in un terreno, quando all’improvviso, è rimasto incastrato sotto il trattore che si è ribaltato. Un agricoltore ora si trova ricoverato in gravi condizioni. L’incidente si è verificato nelle campagne di contrada “Ficuzza”, in territorio di Cammarata. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. E’ stato preso in consegna dai soccorritori e con l’elisoccorso trasportato in ospedale. L’agricoltore ha riportato una profonda ferita alla testa ed è in gravi condizioni.

